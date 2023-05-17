قناة الناس.. نصائح ذهبية لبناء علاقة زوجية ناجحة (فيديو)

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر فى حديثه لبرنامج "البيت" المذاع على قناة الناس: "القرآن لفت انتباهنا إلى أمر لطيف أن بدأ بحقوق المرأة أولا، لأن قبل الإسلام كانوا يعتبروها كائن بلا قيمة ومهمشة ومنفر، ولا يؤخد بكلامها، ولما جاء الإسلام كرمها ورفع من قيمتها فى المجتمع، مشكلتنا الآن إن كل واحد بيطلب حقوقه ولا يؤدى واجباته قبل حقوقها.
وتابع تمام: "سبب المشاكل بين الزوجين هو المطالبة بالحقوق والتغافل عن الواجبات، الزوجة تقول حقى وهى مش عاملة واجبها، أو الزوج كذلك، وسيدنا النبى صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه سيأتى زمان الناس تطالب بحقوقها وتنسى واجباتها"، مستشهدا بالحديث الشريف: "إنها ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها!" قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: "تؤدون الحق الذى عليكم، وتسألون الله الذى لكم".
وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر أن البيوت لا تبنى على العد إنما تبنى على الفضل، أن العدل هو أداء واجبات ومطالبة بحقوق، ولكن الفضل درجة أعلى من العدل، فالزوجة تؤدى ما عليها من واجبات وإذا حدث تقصير فى أحد الأمور يسامحها الزوج ولا يعاتبها، ووكذلك أيضا للزوج.
وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.
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