ميزة تطيل عمر بطارية هواتف أبل وطريقة تفعيلها

جدة - نرمين السيد - وأشارت أبل إلى أنها مؤخرا قامت بطرح ميزة تحمل اسم "Optimized Battery Charging" أو الشحن المحسن للبطارية، والتى تساهم فى الحفاظ على عمر بطاريات هواتف أيفون والتى تعمل بنظام التشغيل iOS 13 والإصدارات الأحدث.
وكشف تقرير فائدة ميزة الشحن المحسن للبطارية، موضحا أنه يعمل على مواقبة هواتف أيفون أثناء الاستخدام اليومى للهاتف حيث تعمل على إيقاف الشحن عند 80٪، كما تتنبأ بموعد فصل الهاتف عن الشاحن ويؤخر ذلك الشحن إلى 100٪.
ولتفعيل ميزة الشحن المحسن للبطارية، نحتاج إلى اتباع بعض الخطوات وهى:
-الدخول على الإعدادات واختيار البطارية.
-النقر على صحة البطارية ثم شحن البطارية المحسن.
ويتوقف شحن البطارية المحسن عن الشحن بنسبة 80٪، وسيتم شحن 20٪ المتبقية فقط فى وقت محدد مسبقا، حيث تعد هذه الطريقة أبطأ بكثير من الشحن السريع.
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