الخنافس وحشرات البق تسبب حالة من الذعر فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار المواطنون إلى أن الخنافس الطائرة تصدر طنينا عاليا عند الطيران كما تصطدم بوجوههم.

وقال الخبراء إن حالة الذعر التى يعيشها السكان بشأن حشرات البق والخنافس الطائرة تستمر لمدة تصل إلى 6 أسابيع حتى تموت الحشرات التى دخلت فى مرحلة البلوغ.

ولفت التقرير إلى أنه فى الوقت الحالى لا توجد مبيدات حشرية كيميائية تمت الموافقة عليها لقتل الحشرات مما يعنى أنها تزداد بكثرة لم يسبق للمواطنين رؤيتها من قبل، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ستار".

يذكر أن بريطانيا مؤخرا شهدت اجتياح الفئران للعديد من المناطق فى بريطانيا وغزو النحل لمدينة لوستويثيل بمقاطعة كورنوال.