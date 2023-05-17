جدة - نرمين السيد - وأشار المواطنون إلى أن الخنافس الطائرة تصدر طنينا عاليا عند الطيران كما تصطدم بوجوههم.
وقال الخبراء إن حالة الذعر التى يعيشها السكان بشأن حشرات البق والخنافس الطائرة تستمر لمدة تصل إلى 6 أسابيع حتى تموت الحشرات التى دخلت فى مرحلة البلوغ.
ولفت التقرير إلى أنه فى الوقت الحالى لا توجد مبيدات حشرية كيميائية تمت الموافقة عليها لقتل الحشرات مما يعنى أنها تزداد بكثرة لم يسبق للمواطنين رؤيتها من قبل، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ستار".
يذكر أن بريطانيا مؤخرا شهدت اجتياح الفئران للعديد من المناطق فى بريطانيا وغزو النحل لمدينة لوستويثيل بمقاطعة كورنوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخنافس وحشرات البق تسبب حالة من الذعر فى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.