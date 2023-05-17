قناة الناس.. «ملهم» مبادرة لمواجهة هوس الترند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال عبدالرحمن الششتاوى، طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وعضو فريق "ملهم"، إنه أطلق مع عدد من زملائه مبادرة "ملهم"، بهدف مواجهة هوس الترند، وما سببه من سلبيات كبيرة فى المجتمع، لافتا إلى أن التجربة مهمة للغاية فى الوقت الحالى.





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