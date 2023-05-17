ممرض ينهى حياة 85 شخصا بسبب رغبته فى الهدوء

جدة - نرمين السيد - وكان الممرض الذى يدعى ماريو جاى يعمل بمستشفى فى مدينة ميونخ، وقام خلال ساعات عمله فى غرفة العناية المركزة بتصرف غريب. وقام الممرض بحقن المرضى بالمهدئات التى أنهت حياة البعض، وسلك ذلك التصرف دون أى وصفة طبية. وتم القبض عليه وأثناء محاكمته أشار إلى أنه تصرف بذلك لرغبته فى أن يعمل بهدوء دون أن يزعجه أحد. وصدر قرار بالحكم عليه بالسجن المؤبد لقتله 85 مريضا كان يوفر رعاية لهم.

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