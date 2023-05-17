القاهرة الإخبارية- مكافأة 10 ملايين دولار.. مقابل رصد هاكر

جدة - نرمين السيد - رصدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات تقودها إلى توقيف وإدانة قرصان معلوماتية روسى، متهم بالوقوف خلف هجمات استهدفت شرطة واشنطن ومدارس ومستشفيات.





ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، بيان وزارة العدل الأمريكية، أوضح أن ميخائيل ماتفيف متهم باستخدام برامج فدية إلكترونية، على غرار "لوكبيت" و"بابوك" و"هايف"، لمهاجمة أهداف فى الولايات المتحدة، انطلاقًا من روسيا بقصد الحصول من ضحاياه على فدية مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.

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