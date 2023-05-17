لشراء دراجة.. طفل يعرض والده للبيع فى إعلان عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وتفاجئت أم الطفل التى تدعى "آش كابل" أثناء تصفحها الإنترنت، بإعلان بيع غريب من قبل طفلها لأجل الحصول على مال لشراء دراجة.

ووجدت الأم أن طفلها عرض والده وساعته وخاتم للبيع مقابل الحصول على المال لشراء الدراجة لنفسه.

وأشتر الأم إلى صدمتها بعد إعلان طفلها، كما كانت الساعة التى عرضها الصبى للبيع من نوع هوجو بوس فهى باهظة الثمن بالإضافة إلى خاتم زواج والده.

وقالت الأم: "لم نتمكن من تصديق ذلك، لقد جعلته يساعدنى فى عرض حذائه القديم للمشي قبل أسبوعين للبيع على الإنترنت وأخبرته أنه إذا تم بيعه، فسأعطيه ثمنه، وعلى يبدو أنه رآها طريقة سهلة لجنى المال فأراد التجربة بنفسه".

وأضافت أنه طلب دراجة من والديه وأخبروه بأنه يجب أن يدخر من أجلها ولكنه عثر على طريقة غريبة لتنفيذ رغبته.