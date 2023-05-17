الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن نظام بيدو للملاحة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن القمر أطلق اليوم على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-3 بى)، حيث سيتم ربطه بنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بعد دخول المدار وإكمال الاختبارات فى المدار، مضيفة أن هذا القمر الصناعى، مصمم لدخول المدار الثابت بالنسبة للأرض، وهو القمر الصناعى الـ56 من عائلة بيدو وهو أيضا أول قمر صناعى احتياطى فى نظام بيدو-3 للملاحة عبر الأقمار الصناعية فى البلاد.

وأضافت أن القمر الصناعى سيوسع قدرة الاتصال لوظيفة الرسائل القصيرة للنظام على الصعيد الإقليمى، وسيدعم دقة تحديد المواقع وسيعزز توافر الشبكة واستقرارها.

وتم تطوير القمر الصناعى بواسطة الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، بينما تم تطوير الصاروخ الحامل من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق، وهما فرعان لشركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.