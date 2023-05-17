سرب من النحل يهاجم ضابطا فى شوارع لوس أنجلوس

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن ذلك الضابط الأمريكى كان يحاول مساعدة رجل آخر خائفا من النحل.

وكان الضابط يحاول الهروب من النحل ولكن محاولاته لم تنضج بسبب ضربه فى رأسه من خلالهم ثم سقوطه على الأرض.

ولفت زميل ضابط الشرطة أن النحل كان متكدسا على باب سياراتهم ووجدوا صعوبة فى التعامل بسبب أعدادهم الضخمة مما جعلهم يتواصلون مع خبراء للتعامل معه.

وبسبب هجوم النحل على الضابط دخل إلى المستشفى، كما أنه تم إصابة أحد متطوعى شرطة لوس أنجلوس المعينين فى قسم ويست فالى بالعشرات من لسعات النحل أثناء مساعدته فى استدعاء الخدمة، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.