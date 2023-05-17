جدة - نرمين السيد - وأرفق قسم الشرطة صورة للحظة اكتشاف الأمر، على فيسبوك قائلًا: "انظر إلى حجم هذا التمساح الذى حاول أحد ضباطنا القبض عليه بشاطئ جزيرة الكنز أمس"، بحسب "ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".
وأضاف قسم الشرطة: "نحن نحب الموهوبين الذين يصنعون اعمالًا فنية على الرمال، ولكن لكونه موسم تعشيش السلاحف، تذكر أن تقوم بتسوية القلاع الرملية، والمنحوتات قبل أن تغادر، ستشكرك السلاحف البحرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمساح ضخم يثير الذعر بأحد الشواطئ فى أمريكا.. والشرطة تصدر بيانًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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