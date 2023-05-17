تمساح ضخم يثير الذعر بأحد الشواطئ فى أمريكا.. والشرطة تصدر بيانًا

جدة - نرمين السيد - وأرفق قسم الشرطة صورة للحظة اكتشاف الأمر، على فيسبوك قائلًا: "انظر إلى حجم هذا التمساح الذى حاول أحد ضباطنا القبض عليه بشاطئ جزيرة الكنز أمس"، بحسب "ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وأضاف قسم الشرطة: "نحن نحب الموهوبين الذين يصنعون اعمالًا فنية على الرمال، ولكن لكونه موسم تعشيش السلاحف، تذكر أن تقوم بتسوية القلاع الرملية، والمنحوتات قبل أن تغادر، ستشكرك السلاحف البحرية".