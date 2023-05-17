قناة الناس.. أسرار نجاح الزواج فى منزل العائلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أيمن أبو عمر، فى حديثه خلال برنامج "البيت" اليوم: "حتى نقيم موضوع الزواج فى منزل العائلة والأسباب التى تقود إلى المشاكل". وواصل: "البداية تكون من التربية وكيفية المعاملة الجيدة مع الزوجة، واحترام الزوجة، وكلها أمور تربينا عليها فى السابق". وتابع: "فى هذه الأيام اختلف الوضع، وبات علينا أن نركز على ثقافة كل بيت وكل بيت له ثقافتها الخاصة.

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