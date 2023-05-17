الأعلى للأمن السيبرانى: العالم تكبد 8.4 تريليون دولار نتيجة هجمات سيبرانية

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، أن مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبرانى وأنظمة استخبارات المعلومات لأول مرة يعقد فى مصر بجهود الدولة ووزارة الاتصالات، مضيفًا: "ببساطة، كلما تعاملنا مع الأجهزة الإلكترونية والتحول الرقمى، كلما ظهرت أمامنا جرائم إلكترونية، وفكرة الأمن السيبرانى هو كيف تحمى نفسك على مستوى المواطن العادى وعلى مستوى الموظف وعلى مستوى الدولة، وهو المفهوم الأشمل طبعا لأننا أصبحنا عرضة لهجمات سيبرانية".





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc: "التعريف العالمى الآن لم يعد أنا هتهاجم أم اننى لن أتعرض للهجوم، وأصبح المفهوم أو التعريف العالمى هو القدرة على الصمود، والهجمات السيبرانية أنوع مثل سرقة أرقام الكروت البنكية أما على مستوى الدول أصبح مصطلحا الحروب السيبرانية موجود ومنتشر". وتابع: "كلمة الأمن السيبرانى معناها كيف أحافظ على تعاملاتى عبر الإنترنت بشكل آمن، وعلينا أن نتنبه أن الأمن السيبرانى أصبح ضروريا لأن العالم تكبد خسائر تبلغ 8.4 تريليون دولار أمريكى نتيجة لهجمات سيبرانية، وهذا الرقم مرشح للزيادة، مما يؤكد أنه مصدر سهل للمهاجم، ولذلك أصبح الأمن السيبرانى اتجاه عالمى، ولا أحد يتخيل أنه بعيد عن الهجمات السيبرانية". واستطرد قائلًا: "حجم الاستثمار فى هذا القطاع الجديد حسب آخر إحصائية العام الماضى 175 مليار دولار أمريكى حجم الاستثمارات على مستوى الدول والشركات، وهذا هو المعلن، والرقم فى صعود دائم، والعالم كله دلوقتى محتاج ناس فاهمة فى الأمن السيبرانى، والعالم يحتاج إلى 3.5 مليون وظيفة فى الأمن السيبرانى".

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