جدة - نرمين السيد - ويتم طرح التحديث من جانب الخادم ولا يتطلب أى تدخل من المستخدمين، ولقد تم تسليط الضوء على المشكلة من قبل مستخدمى reddit على Pixel subreddit، وكان معظمهم يستخدمون الجيل الحالى والسابق من هواتف Pixel.
وربما يكون السبب، الذى أظهر استخدمًا عاليًا للخلفية بشكل غير عادى فى إحصائيات البطارية، وفشلت محاولات التراجع أو إعادة التعيين، بحسب ما نقله موقع "unlimit-tech" التقنى.
وأوضحت جوجل أن التطبيق يعتبر السبب الجذرى للمشكلة كنتيجة لتغيير الواجهة الخلفية للتطبيق، ويعمل التصحيح الذى يتم طرحه على إصلاح هذه المشكلة بالذات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تعمل على إصلاح مشكلتى استنزاف البطارية وارتفاع الحرارة بهواتف Pixel على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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