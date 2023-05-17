هارى وزوجته ميجان يتعرضان لمطاردة خطيرة بسيارة مصورين فى شوارع نيويورك

جدة - نرمين السيد - كما أوضح المتحدث فى بيان أن المطاردة استمرت أكثر من ساعتين والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة، واصفًا الحادثة بأنها "شبه كارثية".

وأضاف البيان أن المطاردة أسفرت عن تصادمات قريبة متعددة شملت سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك، بحسب ما ذكرته "العربية".

وتابع البيان: "تأتى شهرة الشخصية العامة من مستوى اهتمام الجمهور، فإنها لا يجب أن تأتى أبدًا على حساب سلامة المرء".

ووقعت المطاردة بعد أن حضر الثنائى المثير للجدل حفلًا لتوزيع الجوائز فى نيويورك أمس الثلاثاء، حيث تم تكريم ميجان بجائزة امرأة ذات رؤية من مؤسسة السيدة، لجهودها العالمية التى تدعو لتمكين المرأة.