جدة - نرمين السيد - كما أوضح المتحدث فى بيان أن المطاردة استمرت أكثر من ساعتين والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة، واصفًا الحادثة بأنها "شبه كارثية".
وأضاف البيان أن المطاردة أسفرت عن تصادمات قريبة متعددة شملت سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك، بحسب ما ذكرته "العربية".
وتابع البيان: "تأتى شهرة الشخصية العامة من مستوى اهتمام الجمهور، فإنها لا يجب أن تأتى أبدًا على حساب سلامة المرء".
ووقعت المطاردة بعد أن حضر الثنائى المثير للجدل حفلًا لتوزيع الجوائز فى نيويورك أمس الثلاثاء، حيث تم تكريم ميجان بجائزة امرأة ذات رؤية من مؤسسة السيدة، لجهودها العالمية التى تدعو لتمكين المرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هارى وزوجته ميجان يتعرضان لمطاردة خطيرة بسيارة مصورين فى شوارع نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.