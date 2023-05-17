وأضاف خلال مداخلة هاتفيى مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مشكلة فى التنظيم داخل تويتر، وإيلون يعرف هذا الأمر جيدًا، ويتوقعه، لأن كل تغريدة يكتبها كانت حقيقة، والمتابعون يظنون أنها "هزار"، وفى وقت سابق أجرى استفتاء لتعيين رئيس تنفيذى غيره، وبالفعل عين رئيسة تنفيذية.
وأوضح طارق، أن ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذى الجديد لتويتر، عمرها يبلغ 60 عامًا، ولديها خبرات جيدة فى أشياء كثيرة، ولا سيما الإدارة، ولديها طريقة مميزة لتطوير المنصات، ومن ثم يمكن أن نشهد انتعاش فى تويتر الفترة المقبلة.
وبين أن المنصة تحتاج لإنجازات كبيرة، ويجب أن يكون رسميًا بطريقة متطورة، فهو يحتاج إلى تطويرات من الجانب المرئى، والنصى، والتوثيقات المدفوعة، لافتًا إلى أن هدف إيلون الوحيد هو المال فقط، ولكن ليندا هو تطوير المنصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير أمن معلومات: تويتر يواجه صعوبات إعلانية.. وإيلون ماسك لا يمزح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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