خبير أمن معلومات: تويتر يواجه صعوبات إعلانية.. وإيلون ماسك لا يمزح

جدة - نرمين السيد - قال أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن إيلون ماسك رجل الأعمال الكندى، لن يطور فى "تويتر"، لأنه رجل تجارى، وليس له علاقة بالتطورات التكنولوجية ومن ثم فشركة "توتير" فشلت فى عملية الإعلانات، وخسرت كثير من المتابعين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفيى مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مشكلة فى التنظيم داخل تويتر، وإيلون يعرف هذا الأمر جيدًا، ويتوقعه، لأن كل تغريدة يكتبها كانت حقيقة، والمتابعون يظنون أنها "هزار"، وفى وقت سابق أجرى استفتاء لتعيين رئيس تنفيذى غيره، وبالفعل عين رئيسة تنفيذية.

وأوضح طارق، أن ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذى الجديد لتويتر، عمرها يبلغ 60 عامًا، ولديها خبرات جيدة فى أشياء كثيرة، ولا سيما الإدارة، ولديها طريقة مميزة لتطوير المنصات، ومن ثم يمكن أن نشهد انتعاش فى تويتر الفترة المقبلة.

وبين أن المنصة تحتاج لإنجازات كبيرة، ويجب أن يكون رسميًا بطريقة متطورة، فهو يحتاج إلى تطويرات من الجانب المرئى، والنصى، والتوثيقات المدفوعة، لافتًا إلى أن هدف إيلون الوحيد هو المال فقط، ولكن ليندا هو تطوير المنصة.