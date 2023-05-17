قناة الناس.. واجبات على الوالدين تجاه أبنائهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود شلبى فى تصريحاته لقناة الناس اليوم: "حينما يأتى الشرع ينص على أشياء سهل أن يتفلت منها مثل الصلاة، لكن الأمور التى تأتى بالطبع لا يكون بها نصوص كثيرة".
وواصل: "هذا الأمر ورد فى العلاقة بين الأب والأم، فالطبيعى أن يكون الأب والأم محبين لأولادهم".
واختتم: "فهناك أمور لا تحتاج إلى توضيح، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
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