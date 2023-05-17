قناة الناس.. شرط مهم من شروط صحة الصلاة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود شلبى فى حديثه لقناة الناس اليوم: "الشرع الشريف حث الإنسان على الطهارة فى 3 أشياء، طهارة الملابس، وطهارة المكان، وطهارة البدن".
وتابع: "اعتبر الفقهاء الطهارة بأشيائها الثلاثة من شروط صحة الصلاة، كما حرم الشرع التواجد فى أماكن كله نجاسات".
وواصل: "الطهارة المعنوية هى أن يبتعد الإنسان عن جميع الذنوب".
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