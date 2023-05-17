قناة الناس.. استشارى علاقات أسرية يقدم روشتة نجاح الحياة الزوجية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويقدم يحيى فؤاد، استشارى العلاقات الأسرية، روشتة نجاح الحياة الزوجية، عبر قناة الناس.

وقال يحيى فؤاد فى حديثه لبرنامج "البيت" عبر قناة الناس اليوم: "ليس كل الزوجات توافق على التواجد فى منزل العائلة، إلا ما رحم ربى".

وواصل: "البنت عندما تتزوج ترغب فى أن تنتقل إلى منزل جديد دون أن يكون مزدحم بالعائلة، ترغب فى أن تكون مستقلة بذاتها".