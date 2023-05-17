أستاذ الاجتماع: أشجع على عمل الأبناء من سن 15 عاما فى الإجازات لشغل الفراغ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، إن أى تطور تكنولوجى يعتبر سلاحًا ذا حدين، فقد تستخدم بشكل إيجابى فى تطوير الفرد والمجتمع، وقد تستخدم للاستغراق فى إهدار الوقت واستقبال الأفكار الهدامة، وهنا تصبح ذات تأثير سيئ.





وأضافت خلال استضافتها فى برنامج "الحوار الوطنى" مع الإعلامى محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأسرة الصغيرة والعائلة والمجتمع عليها أدوار فى حماية النشء من كل ما تقدمه التكنولوجية والتطور التكنولوجى، ويكون لديها القدرة على التوجيه والقدرة على الرقابة.

ولفتت إلى ضرورة نشر الوعى، ومعرفة المخاطر المترتبة على إدمان الميديا، وأن يكون لدى كأب وأم ومجتمع بدائل تشغل النشء وتجذب اهتمامه وتقلل من الوقت الذى يقضيه على السوشيال ميديا، ولا بد من استغلال طاقة الأبناء بالتعاون بين كل الوزارات فى البرامج الصيفية.

ودعت إلى أن يسمح الأب والأم للابن بالعمل من سن 15 عامًا، وإعلاء قيمة العمل والوقت وقيمة الإنسان والاعتماد على النفس، وكل المجتمعات المتقدمة تشجع على ذلك، والقضاء على الفراغ الذى يملؤه الشاب بكل الأمور غير المفيدة، لأن أعدى أعداء الإنسان هو الفراغ.