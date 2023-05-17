قناة الناس.. كيفية الاغتسال من الجنابة بطريقة صحيحة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال محمود شلبى فى حديثه لقناة الناس اليوم: "هناك خلط فى الغسلة الأولى، أن تأتى نوبة الماء، فالإنسان يغتسل بالصابون ثم يقوم بإزالة هذا الصابون فى الغسلة الثانية وبالتالى هو أمر لا شيء فيه".

وواصل: "الاغتسال فى الشرع هو سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة وأن يكون طاهرا مطهرا".

واختتم: "وجود المواد التى تعمل على نظافة الجسد مثل الصابون لا تؤثر على طهارة الماء".