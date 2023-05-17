جدة - نرمين السيد - قال أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، إنه لابد من وجود خطوة استباقية فى تقديم الحقائق للمواطن، ولا نتظر لنكون رد فعل قائم على تفنيد الشائعات التى تملأ مواقع التواصل الاجتماعى، فالخطوات الاستباقية تناسب عقلية مستخدم الإنترنت، وليس نفى الشائعات، وهذه مسؤولية لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة.





وأضاف خلال استضافته فى برنامج "الحوار الوطنى" مع الإعلامى محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حماية المعلومات حاليًا تواجه نقاشًا حادًا فى أوروبا وأمريكا، حيث يضغطون على الشركات الكبرى لتوضح للمستخدم نوع المعلومات الخاصة التى تستخدمها دون علمه. ولفت إلى أن هذا التدقيق غير موجود بشكل كبير فى المنطقة العربية هنا، هذا بخلاف التطبيقات التى تستخدم معلومات المستخدم دون إذنه على سبيل "السرقة"، ولحماية هذه المعلومات يفضل استخدام تطبيقات موثوقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير تكنولوجى لـ «إكسترا نيوز»: استخدام تطبيقات موثوقة يمنع سرقة المعلومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.