جوجل تعتزم حذف حسابات الملايين من «Gmail» و«YouTube»

جدة - نرمين السيد - القرار الأخير هو جزء من جهود "جوجل" المستمرة لتحديد أولويات أمان المستخدم وتقليل المخاطر المرتبطة بالحفاظ على الحسابات غير النشطة.

فى منشور حديث، صرحت "جوجل" بأن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من ديسمبر 2023، وسيتم حذف جميع المحتويات المخزنة فى هذه الحسابات، بما فى ذلك "Gmail" و"Docs" و"Drive" و"Meet" والتقويم و"يوتيوب" و"Google Photos".

يمثل هذا تغييرًا كبيرًا عن إعلان "جوجل" السابق فى عام 2020، حيث ذكرت أنها ستزيل فقط المحتوى المخزن فى الحسابات غير النشطة ولكن لن تحذف الحسابات نفسها.

تؤكد السياسة المحدثة التزام الشركة بحماية خصوصية وأمن قاعدة مستخدميها الواسعة.

لماذا تحذف "جوجل" الحساب غير النشط

تحذف "جوجل" الحسابات غير النشطة للمساعدة فى حماية المستخدمين من مخاطر الأمان، حيث أوضحت الشركة أنه عندما يكون الحساب غير نشط، فمن المرجح أن يتم اختراقه لأنه لا يتم استخدامه وبالتالى لا يتم مراقبته بحثًا عن تهديدات أمنية.

من المرجح أيضًا أن تستخدم الحسابات غير النشطة كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتى ربما تم اختراقها فى خروقات البيانات الأخرى.

وقالت "جوجل": "حتى مع وسائل الحماية هذه «أدوات الأمان التى تقدمها جوجل»، إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه، وذلك لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبًا ما تعتمد على الحسابات القديمة أو غير المراقبة، وكلمات المرور المستخدمة ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية عليها، وتتلقى عددًا أقل من فحوصات الأمان من قبل المستخدم".

ووفقًا لتحليل "جوجل" الداخلى، فإن الحسابات المهجورة أكثر عرضة للتهديدات الإلكترونية من الحسابات النشطة.

يُظهر التحليل أن الحسابات غير النشطة أقل احتمالًا 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، مما يجعلها أهدافًا سهلة للمتسللين.

هذا يعرض المستخدمين لخطر الجرائم الإلكترونية مثل سرقة الهوية، ويمكن أن يحول هذه الحسابات المهجورة إلى ناقل لمزيد من الأنشطة الضارة.

لذلك من خلال حذف الحسابات غير النشطة، تساعد "جوجل" فى حماية المستخدمين من مخاطر الأمان هذه.

تشير "جوجل" إلى أن "السياسة تنطبق فقط على حسابات "جوجل" الشخصية، ولن تؤثر على حسابات المؤسسات مثل المدارس أو الأنشطة التجارية".

ستقوم "جوجل" بحذف هذه الحسابات على مراحل، وأول خطط "جوجل" لبدء حذف الحسابات غير النشطة هى ديسمبر 2023.

وستستهدف المرحلة الأولى الحسابات التى تم إنشاؤها ولكن لم يتم استخدامها مرة أخرى.

قبل حذف أى حسابات، سترسل "جوجل" إشعارات متعددة إلى عنوان البريد الإلكترونى للحساب والبريد الإلكترونى المخصص للطوارئ "إذا تم توفيره" على مدار عدة أشهر قبل الحذف.