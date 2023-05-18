توقعات الأبراج اليوم الخميس 18 مايو 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول أخذ قسط من الراحة والاسترخاء من تعب العمل.. حاول توطيد العلاقات مع شريكك.. كن دائما طامحا إلى زيادة دخلك.

برج الثور

أنت بحاجة للتغيير واكتشاف الجديد حول مجال عملك أو أى مجال آخر.. حاول قضاء وقت ممتع مع الشريك.. تفاءل بشأن أمروك المادية.

برج الجوزاء

فقدك للشغف فى مجال عملك يزيد شعورك بالملل.. لا تكن منعزلا عن شريكك وحاول القرب منه.. تطلع لتحسين ظروفك المالية فى الفترة المقبلة.

برج السرطان

دعك من التكاسل والتراخى فى تنفيذ خططك.. أنت شخص حساس للغاية، تقبل الأمور بصدر رحب كى لا تحزن مما يفعله الآخرين.. تفاءل بشأن دخلك المادى.

برج العذراء

لا تستسلم لأى مشكلات فى العمل تشتت تركيزك وتعطلك وتجاوزها سريعا.. يمكنك الخروج فى عشاء رومانسى يجمعك بالحبيب.. تفاءل بشأن استقرار أمورك المادية.

برج الميزان

كن نفسك ودعك من التقليد ليست كل الأساليب تناسبك.. اغتنم أى فرصة للقرب من شريكك والشعور بالدفء الأسرى.. لا تتشاءم من أمورك المادية وكن متفائلا.

برج العقرب

ابحث عن فرصة عمل جديدة تناسبك.. حاول مكالمة صديق مقرب تحسن مزاجك.. حاول ألا تكون مسرفا فى أمورك المادية.

برج القوس

تفاءل بشان أوضاعك الوظيفية.. لا تتردد فى طلب المساعدة من زملائك.. حاول البدء فى مشروع جديد يزيد من دخلك المادى.

برج الجدى

تحمسك وطاقتك تجاه عملك تساعدك على إنجازه بشكل رائع.. احذر قد يأتيك الغدر من أقرب الأصدقاء.. اسعَ إلى تحسين وضعك المالى.

برج الدلو

حاول تخفيف أى ضغط فى العمل يشعرك بالإرهاق.. لا تشعر بالتوتر على الصعيد العاطفى وحاول التقرب من شريكك.. أنت بحاجة لترتيب أمورك وأولوياتك.

برج الحوت

اكتساب الخبرات ممن حولك يساعدك على تطوير ذاتك.. لا تجعل الملل والفتور يسيطر على حياتك تجاه من تحب.. تفاءل بشأن أمورك المادية.