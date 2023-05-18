لمدة 4 ساعات وبـ 600 دولار.. كبسولات النوم على طائرات نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وتساعد الأسرة المتحركة فى استمتاع الركاب خلال رحلاتهم بسبب شعورهم بالراحة لدى الدرجة الأولى السياحية والسياحية الممتازة.

وتتمتع الطائرة بوجود 6 أسرة مرتبة على شكل طبقات محددة لاستمتاع ركابها فى الرحلات الطويلة.

ويتراوح سعر تلك الأسرة بين 400 و600 دولار نيوزيلندى أى يبدأ من 254 حتى 380 دولارت أمريكيًا ولفترة 4 ساعات لإتاحة الفرصة للمزيد من الركاب لاستخدامها، بالإضافة إلى تكلفة التذكرة العادية.

ويحرص طاقم الطائرة على تغيير المفروشات فى كل سرير بعد الاستخدام، وأشارت الشركة إلى أن دورة النوم النموذجية حوالى 90 دقيقة، لذا الخدمة لمدة أربع ساعات فرصة للعملاء للاسترخاء، والنوم والاستيقاظ، وفقا لموقع "CNN".

ويستمتع الراكب بوجود منافذ USB للشحن، وضوء للقراءة وسدادات الأذن، وملاءة سرير بحجم كامل، وبطانية، ووسادة، بالإضافة إلى حزام أمان.