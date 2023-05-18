بإمكانيات مبهرة.. مواصفات هاتف فيفو الجديد «iQOO Neo 8 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف فيفو الجديد بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.78 بوصة، وبجودة عرض +FHD. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر "Sony IMX866VCS"، بالإضافة إلى دعم تثبيت الصورة البصرى (OIS). ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى كبيرة تبلغ 16 جيجا بايت من LPDDR5x، كما أنه من المتوقع أن تصل خيارات التخزين إلى 1 تيرابايت. ويضم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 وات.

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