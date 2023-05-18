فى الاحتفالية السنوية.. أشهر 5 متاحف بالعالم

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للمتاحف

ويعد اليوم العالمى للمتاحف من الأيام الدولية العالمية التى يتم الاحتفال بها سنويا فى نفس اليوم.

ويستهدف اليوم العالمى للمتاحف نشر الوعى والثقافات بين الأفراد مما يساهم فى تنمية المجتمع وتنشيط السياحة.

وتسلط تلك الاحتفالية الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولى.

وتتيح تلك الاحتفالية الفرص للمسؤولين بالتحدث عن التحديات التى تواجهها المتاحف، وزيادة وعى الزوار وتثقيفهم وينعكس ذلك على تنمية المجتمع.

أول احتفالية

وترجع أول احتفالية باليوم العالمى للمتاحف إلى عام 1977، وذلك بعد اعتماد قرار من قبل المجلس الدولى للمتاحف لإنشاء حدث سنوى.

واستهدفت القرار زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف ولفت انتباه الجمهور العالمى إلى نشاطهم.

وخلال كل عام يتم دعوة المتاحف دوليا للمشاركة فى اليوم العالمى للمتاحف لتعزيز دور المتاحف فى جميع أنحاء العالم.

المتاحف الشهيرة

وهناك عدد كبيرة من المتاحف الشهيرة بمختلف أنحاء العالم، وتعد هى نقطة جذب لكل الزوار لزيادة وعيهم وثقافتهم، ومنها:

-المتحف المصرى الكبير:

يعد من أهم المتاحف التى جمعت عدد من عناصر مختلفة بالفن المصرى القديم، ويتوفر بها توت عنخ آمون، ومن المثير للاهتمام للغاية رؤية الموميات و التوابيت وغيرها من التحف الفنية.

-متحف اللوفر:

يعد متحف اللوفر فى باريس من أكثر المتاحف زيارة على مستوى العالم، ويتواجد فيه "الموناليزا" حيث واحدة من أشهر لوحات العالم.

-متحف ديل برادو فى مدريد:

يعتبر من أهم المتاحف التى ترصد فن وتاريخ الإمبراطورية الإسبانية، ويوجد به دليلا متعدد اللغات بالصوت بالإضافة إلى المطاعم المناسب لجميع الأذواق.

-متحف القصر الوطنى فى تايبيه تايوان:

المتحف الأكثر أهمية فى تايوان، ويتمتع زواره بركوب الخيل ورؤية الكائنات التى تنتمى إلى الحضارة الصينية.

-المتحف البريطانى فى لندن:

يحتوى على الكثير من التماثيل والأشياء المذهلة التى تعود أصلها لأعظم الحضارات فى التاريخ.

وتضم مجموعة من المعروضات التى تبدأ من الآشورية – عصر البابلى، ولكن يوجد هناك أثر مصرى شهير "حجر رشيد".