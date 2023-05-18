جدة - نرمين السيد - وأشار الباحثون إلى أن ذلك الترياق محتملا للسم القوى الموجود فى أكثر أنواع الفطر السامة فى العالم والشهير باسم "قبعة الموت". وأوضح الباحثون أن الصبغة المستخدمة فى التصوير الطبى تمنع التأثيرات السامة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان". وقال الباحثون إن فطر قبعة الموت يعد هو السبب الرئيسى لـ 90% من الوفيات المرتبطة بالفطر عالميا. وأضافوا أن السم هو "Amanitin" وهو نوع من الأماتوكسين، يؤدى إلى فشل الكبد والكلى، ولكن الباحثون لفتوا إلى أن صبغة إندوسيانين الخضراء، التى تمت الموافقة عليها منعت التأثير السام للفطر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترياق جديد لفطر «قبعة الموت» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.