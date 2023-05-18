قناة الناس.. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد ممدوح فى حديثه لقناة الناس: "الفقير هو رجل لا مال له ولا كسب له وليس لديه حرفة، أو له مال وكسب لكن لا يقع موقعا من حاجته".
المسكين مستوى أحسن من الفقير لديه مال أو كسب ولديه مال يغطى احتياجاته بشكل ليس كاملا ويحتاج أيضا من أجل توفير احتياجاته".
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