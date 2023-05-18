طريقة جديدة تعرض هاتفك للاختراق بدون برامج ضارة

جدة - نرمين السيد - وتعمل طريقة "GhostTouch" على تمكن مقرصنى الإنترنت من فتح الهواتف الموجودة فى مسافة محددة دون الحاجة إلى برامج ضارة.
ومن خلال الطريقة يتم استخدام الإشارات الكهرومغناطيسية لمحاكاة الإيماءات والتى تشبه التنصت.
وتسمح "GhostTouch" الهاكرز من الوصول إلى البيانات الشخصية مثل كلمات المرور والحسابات البنكية دون الحاجة للبرامج الضارة، بل يجب أن يكون جهاز الضحية على مسافة تصل إلى 40 ملليمتر تقريبا، وذلك وفقا لـ "Gizmochina".
ووقتها يلاحظ الضحية أن هاتفه يعمل من تلقاء نفسه، ومن بين الهواتف الأكثر عرضة لـ "GhostTouch":
-هاتف آيفون iPhone SE (2020).
-هاتف سامسونج Galaxy S20 FE 5G.
-هاتف شاومى Redmi 8.
-هاتف نوكيا Nokia 7.2.
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