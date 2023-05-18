قناة الناس.. ثواب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات (صورة)

جدة - نرمين السيد - وعرضت القناة عبر الحساب الرسمى لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حديثا للنبى صل الله عليه وسلم. وجاء فى نص حديث الرسول: "من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة".

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