بسعر مميز.. أبرز مواصفات ساعة «BoAt Storm Connect Plus»

جدة - نرمين السيد - وتأتى الساعة بشاشة عالية الدقة بقياس 1.91 بوصة، مع زجاج منحنى 2.5D على شاشتها المربعة.

وتدعم الساعو اتصال بالبلوتوث كما تضمن ميكرفونا للمكالمات وإلغاء الضوضاء، بالإضافة إلى ذلك فهى مضاف لها اللغة الهندية والإنجليزية.

وتتميز ببطاريتها الكبيرة ذات سعة 300 مللى أمبير، وتدعم أكثر من 100 وضع رياضى، وتتمكن من تتبع معدلات ضربات القلب ومستويات الأكسجين فى الدم.

ويمكن أن تستمر الساعة الذكية لمدة تصل إلى 10 أيام بشحنة كاملة واحدة، كما تطرح بألوان عدة وهى الأسود والرمادى والأزرق والنبيتى.

وتتوفر ساعة "BoAt Storm Connect Plus" فى الهند بسعر 1799 روبية هندية أى حوالى 666 جنيه مصرى.