قناة الناس.. معلومات مهمة عن الشيخ إبراهيم الباجورى ومؤلفاته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد ممدوح، فى حديثه لبرنامج "مع الناس"، عبر قناة الناس: "مؤلفات الشيخ إبراهيم الباجورى، من المؤلفات التى تمثل واجهة حضارية للدين الإسلامى".
وواصل: "الشيخ إبراهيم الباجورى من مصر من الباجور منوفية، وهو أحد الأعلام فى مجاله".
وتابع: "الشيخ الباجورى قام بتأليف العديد من الكتب فى السيرة والحديث والمنطق والتفسير ومؤلفاته لها مميزات عظيمة".
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