مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. نصائح مهمة للتخلص من القلق والتوتر

جدة - نرمين السيد - ويمر طلبة الثانوية العامة مع اقتراب فترة الامتحانات بحالة من الفتور والإنهاك الجسدى والفكرى بسبب خوفهم الشديد من الامتحانات.

وهناك عدد من النصائح التى تساعد اتباعها فى التعامل الجيد مع الفترة التى تسبق الامتحانات للمراجعة على المنهج وتحصيل كم كافى من المعلومات لأجل الاستمتاع بحالة من الهدوء.

ومن بين النصائح اللازمة لتخفيف القلق والتوتر عن طلبة الثانوية العامة:

-الحرص على تناول الأطعمة الصحية التى تزيد من تركيز الفرد وتنشط ذاكرته حتى تجعله قادرا على استرجاع المعلومات بسهولة.

-وضع خطة يومية لأجل استحضار المعلومات واستراجعها والتركيز فيها لتذكرها بشكل سريع دون نسيانها.

-ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة التى تساعد فى تنشيط الجسم والتخلص من الخمول والكسل.

-عدم التشتت أو ضياع الوقت أو تأجيل الخطط اليومية.

-البعد عن الهاتف وغلق جميع مواقع التواصل الاجتماعى لتجنب الانشغال بها وتقليل التركيز.

-اتباع التمارين التى تزيد من الشعور بالاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق.