قناة الناس.. تعرف على أسباب فرض الزكاة على المسلم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد ممدوح فى حديثه عبر قناة الناس: "تراعى الشريعة الإسلامية الحالة الاجتماعية السابقة للفقير". وواصل: "الزكاة جاءت لتجبر خاطر الفقير، وهو أيضا رغبة فى عدم التعلق بالمال الذى لديك". وواصل: "الزكاة تروض نفسك على عدم التعلق بالمال أو غيره، كما أنها تعمل على التوازن بين الفقير والغنى".

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