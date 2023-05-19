قناة الناس.. معلومات يجب معرفتها قبل إخراج زكاة المال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد ممدوح فى حديثه لبرنامج "مع الناس"، على قناة الناس: "فكرة الزكاة قائمة على أنها تريد أن ترفع الفقر من المجتمع، ليس الحد من الفقر وإنما إزالته تماما".

وواصل: "نجد بعض الناس يتعاملون مع الزكاة من منطلق أن الفقير يظل فقيرا".

وتابع: "على المسلم أن يعطى للفقير ليس من باب أنه سيظل فقيرا وإنما نرغب فى أن يكون هذا المال يغنى هذا الفقير".