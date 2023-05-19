جوجل تعتزم إضافة هذا الإجراء إلى فيديوهات يوتيوب

جدة - نرمين السيد - ستضع الشركة إعلانًا مدته 30 ثانية على مقاطع الفيديو التى ستكون غير قابلة للتخطى، اختلافا عن الآن حيث يعرض "يوتيوب" إعلانين مدتهما 15 ثانية على مقطع فيديو مع زر تخطى، اعتمادًا على المحتوى الذى يشاهدونه المستخدمون.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الإعلانات الجديدة مخصصة فقط للأشخاص الذين يشاهدون محتوى "YouTube Select" فى السوق الأمريكية، ولا يوجد تأكيد عندما يتم القيام بذلك فى الأسواق الأخرى.

فى الهند، حتى لو لم تشاهد إعلانًا مدته 30 ثانية، فإنك تشاهد إعلانات مدتها 15 ثانية، والتى تصبح مزعجة فى بعض الأحيان. لذا، كيف يمكنك تخطى هذه الإعلانات على "يوتيوب"؟ هيا نكتشف.

كيف يمكن تخطى الإعلانات الطويلة؟

حسنًا، الطريقة الوحيدة حاليًا لتخطى الإعلانات الطويلة على "YouTube TV" هى شراء اشتراك "يوتيوب بريميوم" الخاص بالشركة، لكن، لا ضرر فى ذلك ولا يتعين عليك دفع الكثير، الشيء الجيد هو أنك تحصل على الكثير من الفوائد مقابل السعر الذى تدفعه مقابل العضوية.

لماذا يستحق الاشتراك فى "يوتيوب بريميوم" الشراء؟

-يحصل الناس على مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب بدون إعلانات، وهذا ينطبق على جميع الأجهزة، بما فى ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية.

- يحصل صاحب الاشتراك أيضًا على وصول مجانى إلى تطبيق "يوتيوب ميوزيك"، لذلك، لا تحتاج إلى دفع مبالغ إضافية واستخدام خدمات أخرى مثل "Spotify" للاستماع إلى الأغانى الخالية من الإعلانات.

تتمثل ميزة استخدام "يوتيوب ميوزيك" أيضًا فى حصولك على جميع الأغانى، على عكس بعض الأنظمة الأساسية الأخرى التى لا تحصل فيها على بعض المقطوعات الموسيقية.

-تدعم العضوية أيضًا ميزة PIP، مما يعنى بشكل أساسى أنك ستتمكن من مشاهدة مقطع فيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى على جهازك. هذه الميزة غير متاحة لأولئك الذين يستخدمون الإصدار المجانى من "يوتيوب".

يخطط يوتيوب أيضًا لجلب ميزة "إيقاف الإعلانات مؤقتًا"

فى منشور، كشفت الشركة أيضًا أن "جوجل" تقدم أيضًا مفهومًا جديدًا "إيقاف الإعلانات" على يوتيوب على أجهزة التلفزيون الذكية.

ستؤدى هذه الإضافة إلى ظهور الإعلانات بشكل أساسى عند إيقاف مقطع فيديو مؤقتًا على التلفزيون، وسيصبح الفيديو الذى تشاهده على الشاشة أصغر حجمًا وستضع "جوجل" إعلانًا حتى تقوم بتشغيل الفيديو مرة أخرى.