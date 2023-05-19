لأول مرة.. 3 أمهات فى منافسات مسابقة ملكة جمال الكون 2023 (صور)

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الخطوة لأول مرة بعدما سمحت قوانين منظمة ملكة جمال الكون فى السماح للشباب والمتزوجين والمطلقات أمهات للمنافسة.

وستتوج ملكة جمال بورتوريكو الحالية، آشلى آن كارينو باريتو، خليفتها يوم الخميس 24 أغسطس 2023، بعد منافسة أولية من المقرر إجراؤها يوم الأحد 20 أغسطس.

تقام فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون 2023 فى السلفادور فى ديسمبر، وقد تم بالفعل اختيار مسابقات من بلجيكا وكرواتيا وقيرغيزستان وجمهورية التشيك والفلبين وفنزويلا.

خلال مسابقة ملكة جمال الكون الـ71، والتى تمت يوم السبت 14 يناير 2023، حصلت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية على تاج بملايين الدولارات، وكشف رئيس دولة السلفادور نيب بوكيلى خلال عرض بالفيديو أنهم سيستضيفون المسابقة.

وقال بوكيلى: "يشرفنى أن أعلن أن السلفادور ستكون الدولة المضيفة الرسمية لمسابقة ملكة جمال الكون المقبلة فى نهاية هذا العام، السلفادور بلد مليء بالجمال، لدينا أفضل شواطئ ركوب الأمواج فى العالم، والبراكين الرائعة، والقهوة الرائعة، وأصبحنا أكثر البلدان أمانا فى أمريكا اللاتينية".

وتابع بوكيلى: "نود أن نشكر منظمة ملكة جمال الكون لانضمامها إلينا فى هذه العملية التاريخية".