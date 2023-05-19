السودان.. الأزمة تضرب الحيوانات

وأضافت أن الحيوانات تعانى جراء الصراع المسلح الذى تعيشه البلاد بين الجيش وميلشيا الدعم السريع، من 15 أبريل الماضى، مطالبة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذها.
ويبلغ عدد الحيوانات التى وضتعت فى أقفاص قبل بدء النزاع بيوم 100 حيوان من مختلف الأنواع، تقول عنهم "سارة سعيد" إنهم يواجهون وضعا سيئا وصعبا للغاية، وبعضها مات متأثرا بعد وصول الغذاء.
وتوقعت وفاة عدد كبير من الحيوانات خلال الأيام المقبلة خصوصا من الطرو والثدييات، والمعروف أنها لا تتحمل 30 يومًا دون متابعة أو إشراف، وفق "سكاى نيوز عربية".
وذكرت أن هنك حيوانات يمكنها أن تقاوم، مثل الزواحف ومنها السلاحف الصحراوية إذ لديها القدرة على تخزين المياه فى أجسامها، لكن الوضع بالنسبة للطيور شديد الخطورة، فلا تستطيع المقاومة أكثر من 5 أيام متواصلة دون غذاء أو ماء.
وأوضحت أن تأثر الحيوانات بالحرب ليس قاصرا على الموجد منها فى الحديقة فقط، بل فى منازل المواطنين، الذين نزحوا وتركوا حيواناتهم الأليفة تواجه تلك الصعوبات بمفردها.
ولفتت إلى أن الصعوبة تكمن فى خطورة موقع متحف التاريخ الطبيعى، الذى يبعد قليلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة، والتى تعد منطقة شديدة الخطورة بالنسبة لتحرك المدنيين، والذى قد يتعرضون للاستهداف من طرفى النزاع.
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