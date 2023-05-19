الأرض على موعد مع اقتران رباعى بديع يرى بالعين المجردة.. الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - تشهد الكرة الأرضية يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين ظاهرة اقتران رباعى بديع للقمر مع كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية"وكوكب المريخ "الكوكب الأحمر"،والنجم "بولوكس Pollux فى برج الجوزاء/ التوأمان".





وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الى ان المتخصصين وهواة الفلك سيتمكنوا من رصد ومتابعة هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة فى السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ،بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأوضح أن مصطلح الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

وأضاف انه فى هذا الاقتران سيتوسط النجم بولوكس المسافة بين كوكبى الزهرة والمريخ، ويكون القمر أقرب الى الزهرة يوم الثلاثاء القادم، ثم اقرب الى المريخ يوم الأربعاء، ويبدأ هذا المشهد فى الغروب بعد الساعة الحادية عشرة مساء تقريبا.

وأكد أستاذ الفلك بالمعهد أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض.