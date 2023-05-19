الشائعات تطارد بيكيه وشاكيرا من جديد (فيديو)

أكدت صحفية لورينا فاسكيز أن بيكيه لم يكن على علم بالفيديو، وبعد المزاعم، كسرت بيلار مانى محامية شاكيرا الصمت ووضحت الشائعات، وأكدت عدم وجود مشاكل تتعلق بمشاركة الأطفال فى الفيديو الموسيقى "Acróstico".
وأضافت: "أعتقد أن ما تفعله شاكيرا يتم دائما بشكل جيد، ويتم الحفاظ على الأطفال فى جميع الأوقات، الوضع الآن رائع".
وذكر محامى شاكيرا أن العلاقة بين شاكيرا وجيرارد بيكيه تحت السيطرة، وأن الأغنية عبارة عن تكريم خاص لأطفالها، مع سلسلة من المقاطع التى تتضمن صورا رائعة لهم وهم أطفال.
يبدو أن الفيديو أيضا هو وسيلة لبدء شاكيرا من جديد، بعد انتقالها مؤخرا إلى ميامى وفلوريدا عقب انفصالها عن والد أبنائها جيرارد بيكيه، مدافع نادى برشلونة السابق.
وكتبت شاكيرا عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام": "هذا العام كتب ميلان أغان جعلتنى أبكى من الفرح وخصص ساشا ساعات للبيانو، ليكتشف موهبته، لقد كانا بجانبى فى الاستوديو وبعد الاستماع إلى هذه الأغنية المخصصة لهما طلبا أن يكونا جزءا منها".
وتابعت: "من الجميل أن ترى كيف تفتح أجنحتك للبدء فى تحقيق أحلامك ".
واختتمت قائلة: "لا يوجد شىء يجعلنى أشعر بالاكتمال أكثر من كونى والدتهم".
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