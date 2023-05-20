قناة الناس- عيوب تصيب النفس.. الدكتور محمد مهنا يوضحها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور محمد مهنا، خلال لقائه ببرنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه عندما تأمل الإمام البرقاوى فى عيوب النفس، وجد أن هناك عيوب أو معاصى حسية، وآخرى معنوية، موضحًا أن أساس المعاصى الحسية هى الشهوة، وأساس المعاصى المعنوية الكبر.

وتابع، أن الكبر أخطر، حيث قال بعض العلماء إنه ربما غفر الله سبحانة وتعالى للعبد المعصية الناجمة عن الشهوة، ولا يغفر المعصية الناجمة عن الكبر، وضربوا مثلاً بسيدنا آدم عليه السلام اشتهى أن يأكل من هذه الشجرة فغفر الله تعالى له.

واستطرد الدكتور محمد مهنا: "لكن المعصية الناجمة عن الكبر هى معصية إبليس، إذ قال: (أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين)".