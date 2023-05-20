بـ ألف دولار.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها «ريزر 40 ألترا»

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، سيأتى الهاتف الجديد من "موتورولا" بثلاثة ألوان هى الأسود والأحمر والأزرق، وسيزود "ريزر 40 ألترا" بذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت، كما أنه قد يكون هناك إصدار آخر بذاكرة 12 جيجابايت وسعة 512 جيجابايت، وفق ما ذكر موقع "فون أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية.

وسيدعم الهاتف معالجا ثمانى النوى 3.2 جيجاهيرتز، وسيدمج كاميرا بدقة 32 ميغابكسل، وأخرى لصور "السيلفى" بدقة 12 ميغابكسل.

وبالنسبة للشاشتين، فستكونان بقياس 6.7 و3.5 إنشات، بدقة عرض 1056X1066 بكسل، من نوع "بوليد" بتردد 144 هيرتز.

وفيما يتعلق بالبطارية فهى باستطاعة 3800 ميلى أمبير/ الساعة، يمكن شحنها لاسلكيا.

وستقدم "موتورولا" هاتفها وفق التسريبات بسعر ألف دولار.