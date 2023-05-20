نيويورك مهددة بالغرق.. ما القصة؟

جدة - نرمين السيد - فى التفاصيل، ووفق "سبوتنيك" توصل علماء فى الجيولوجيا، أن نيويورك تغرق بمقدار 1ـ2 ملليمتر بشكل سنوى، وأشاروا إلى أن مستوى سطح البحر يرتفع عنها باستمرار.
وأوضحت الدراسة، أن وزن ناطحات السحاب فى نيويورك، أدى بشكل فعلى إلى غرقها فى المسطحات التى تحيطها من كل مكان، بحسب مجلة "Advancing Earth & Space Science".
وذكرت أن وزن المبانى يزيد عن مليون، وتحديدا يصل إلى قرابة الـ 1.7 تريليون رطل، ما يجعلها أكثر عرضة عن المدن الأخرى للكوارث الطبيعية.
ويقول المؤلف الرئيسى للدراسة، والجيولوجى، توم بارسونز، من هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن أكثر المناطق خطرا فى نيويورك، منطقة مانهاتن السفلى فهى الأقرب للغرق، ومن بعدها أحياء بروكلين وكوينز.
الدراسة أكدت أن التأثر بات ملحوظا فى العقد الماضى، وجاء فى نص نتائجها: " "تواجه نيويورك تحديات كبيرة بفعل مخاطر الفيضانات؛ إذ أن خطر ارتفاع مستوى سطح البحر أعلى من 3 إلى 4 مرات من المتوسط العالمى على طول ساحل المحيط الأطلسى لأمريكا الشمالية، ويواجه سكان المدينة البالغ عددهم 8.4 مليون شخص درجات متفاوتة من المخاطر من الفيضانات فى مدينة نيويورك".
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