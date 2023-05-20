3 كيلومترات.. علماء يكشفون المسافة المثالية بين المنزل والعمل

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير نشرته مجلة "فوكاس" الإيطالية، وجد الباحثون أن المسافة كلما كانت قصيرة، كلما كان تعرض الإنسان لمشكلات صحية أقل.

وقدر خبراء الصحة المسافة المثالية بين العمل والمنزل بـ 3 كيلومترات، الأمر الذى يساعد الإنسان علةى الاهتمام بصحته.

وأوضحت دراسة أجرها العلماء فى السويد، أن المسافة البعيدة عن 3 كيلومترات، تؤدى لزيادة الوزن، والأرق، كما تتأثر الصحة العقلية والبدنية، لدى الإنسان لطول الرحلة، وتزداد عوامل القلق والتوتر.

وبينت أن أكثر الأشخاص عرضة للخطر، هم من يقضون فى ساعات العمل 40 ساعة، أسبوعيا ويسافرون لـ 5 ساعات فى الأسبوع أيضا.

ووجدت الدراسة التى أجريت على 1300 شخص، أن الذين سافروا أقل من 3 كيلومترات أكثر نشاطا بدنيا، وعللت ذلك بأن المسافة القصيرة التي قطعوها سهلت عليهم ممارسة رياضة المشى، أو استخدام الدراجات للذهاب للعمل، أو منحهم مزيدا من الوقت لممارسة الرياضة بشكل عام.