معهد الفلك: 21 يونيو المقبل بداية فصل الصيف.. ومدته 93 يوما

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت - إنه وفقا لتلك الحسابات فعدد أيام فصل الصيف للعام الحالى 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة، لافتا إلى أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا فى السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا فى نصف الكرة الشمالى.
وأضاف القاضى أن هذا اليوم (الانقلاب الصيفى) يمثل أطول نهار وأقصر ليل فى العام، علما بأن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا فى نصف الكرة الجنوبى (الانقلاب الشتوى)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار فى السنة فى نصف الكرة الجنوبى.
وأوضح أنه بعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا فى السماء نحو الجنوب؛ لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الصيفى بحيث يكون النهار فى نصف الكرة الشمالى أطول من الليل، ثم تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومى إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفى الذى يوافق يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا.
وأكد القاضى أنه من الأخطاء الشائعة القول إن الصيف والشتاء ينشآن نتيجة لقرب أو بعد الأرض عن الشمس، والحقيقة العلمية هى أن الصيف والشتاء ينشآن بسبب انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف.
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