الأزمات النفسية تلازم أطفال السودان بسبب الاشتباكات

جدة - نرمين السيد - ألقى تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على الأزمات النفسية التى تعرض لها أطفال السودان، بسبب الاشتباكات التى يشهدها السودان منذ 15 أبريل الماضى، والتى ألقت بظلالها على أوضاع العديد من الأطفال.





وسلّط تقرير "القاهرة الإخبارية" الضوء على قصة سيدة سودانية، تُدعى سناء محمود، تمكنت برفقة أطفالها، من الفرار من ويلات الاشتباكات فى بورتسودان إلى العاصمة المصرية القاهرة، إلا إن ذلك وحده لم يكن كافيًا لينسى أطفالها ما عانوه قبل قدومهم لمصر.

وتحدثت "سناء" عن معاناة أطفالها من الأوضاع الصعبة فى السودان، إذ كانوا يهرعون إليها عند سماعهم أصوات الغارات والرصاص، مشيرة إلى أن أبناءها لم يتمكنوا حتى الآن من نسيان الأوقات الصعبة التى عاشوها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت: "أبنائى رأوا مشاهد الحريق وأحداثًا صعبة قبل فرارهم من السودان.. حتى الآن يصرخون فى ساعات الليل المتأخرة ويتذكرون ما عاشوه".

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السودانى.