اكتشاف بيض متحجر للديناصورات فى الصين

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" اليوم السبت، أن وانغ تشيانغ، الباحث المساعد من معهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، قال إن البيض المتحجر اكتُشف فى قرية هوانغتشو بمحافظة شانغهانغ فى مدينة لونغيان، ويُعتقد بأنه كان إما فى مرحلة الحضانة أو أنه قد فقس للتو.
وفيما كانت ستة أحافير على الأقل للبيض المكتشف محفوظة، قال معهد فوجيان للمسح الجيولوجى إن هذا الاكتشاف الجديد يُمكن أن يساعد فى توفير مواد قيّمة لدراسة علم المناخ القديم، وعلم الجغرافيا القديمة وعلم الإيكولوجيا القديمة فى مقاطعة فوجيان وجنوبى الصين.
واكتُشفت قبل نحو ثلاث سنوات فى محافظة شانغهانغ بعض الآثار لأقدام الديناصورات والتى كانت محفوظة بشكل جيد، وكانت تلك المرة الأولى للمحافظة التى تُكتشف فيها أحافير لبيض الديناصورات.
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