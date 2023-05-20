هل تتخلى سامسونج عن محرك بحث جوجل؟

جدة - نرمين السيد - ذكرت تقارير إخبارية اليوم السبت أن سامسونج - عملاق صناعة الإلكترونيات - لا تخطط لتغيير محرك البحث على هواتفها الذكية، بعدما أفادت تقارير بأن الشركة تنوى استبدال جوجل بمحرك بينج من مايكروسوفت Microsoft.





ونقلت شبكة (سى إن بى سى) الأمريكية عن تقارير إخبارية أن سامسونج علقت مراجعة داخلية لاستكشاف إمكانية استبدال Google بـBing فيما يتعلق بتطبيقها لتصفح الإنترنت. وتعتمد جوجل فى جزء كبير من إيراداتها على استخدام الهواتف الذكية لمحركها للبحث. ووفقا لتقرير لـ (نيويورك تايمز)، فإن جوجل تحقق إيرادات سنوية بحوالى 3 مليارات دولار من تعاقدها مع سامسونج.

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