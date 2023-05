أيهما أفضل البيض الأبيض أم البنى؟ خبراء يوضحون

جدة - نرمين السيد - فى تقرير لموقع Eat This, Not That أجاب على هذه التساؤلات وجاءت الإجابات على لسان عدد من خبراء التغذية لكنها كانت مفاجئة.

ذكر الخبراء أن الاختلاف الحقيقى الوحيد هو اللون، إذ تؤكد كريستال سكوت، خبيرة التغذية، أن السلالة هى التى تحدد لون البيضة، فالفراخ البيضاء تأتى بالبيض الأبيض، والبنية تأتى بالبنى أو الأحمر.

وأوضحت أن كلامهما يحتويان على مصادر قوية للبروتين وفيتامين A وفيتامين B ، والكولين الذى يعزز صحة الدماغ، داعية إلى البحث عن النظام الغذائى للدجاج، وليس أكثر الألوان فائدة.

وفى إجابتها على سؤال لماذا تختلف الأسعار، تقول خبيرة التغذية ميغان هيلبرت، إن البيض الأبيض أقل فى التكلفة من البنى، حيث إن سلاسلات الدجاج التى تنتج اللون الأخير غالبا ما تكون كبيرة فى الحجم، وتحتاج إلى مزيد من الطعام والمساحة لتربيتها.

وأردفت: كما أن الدجاج الذى يضع البيض البنى، تكون "البيضة" كبيرة إلى حد ما، أيضا تضع عددا أقل فى المعتاد من الدجاجة البيضاء.

وأكدت أن الفارق فى الأسعار قد يكون السبب فى تغير السعر، مشيرة إلى أن الدجاج الذى يعيش فى المراعى أفضل بكثير ويحتوى على فيتامينات كاملة، على عكس الدجاج الذى يربى على الأعلاف التقليدية.