من قتل الأميرة ديانا؟.. الذكاء الاصطناعى يتوقع

جدة - نرمين السيد - فى هذا الصدد نشرت قناة العربية فيديوجراف، يحمل الإجابة على السؤال المحير، عبر الذكاء الاصطناعى.

وبين التقرير أن "التيكتوكر البرازيلى Raul Gutierrez" سأل الذكاء الاصطناعى عن المستسبب فى وفاة الأميرة ديانا، وكانت الإجابة على 3 محاور، حيث استند إلى صور نشرت مسبقا فى مجلة Forum البرازيلية.

وكانت الصورة الأولى أشبه لشخص يحمل ملامح الملك تشالرلز الثالث، رجح البعض أنها لأبيه الراحل فليب، بنما كانت الثانية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أما الثالثة فكانت لسيارة محطمة إشارة للحادثة الشهيرة.

وقدم الذكاء الاصطناعى إجابة مختلفة عن الإجابات السابقة منذ وفاة الأميرة ديانا عن عمر 36 عاما إثر حادث مرورى فى العاصمة الفرنسية باريس عام 1997.